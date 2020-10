Stade de Reims : Pierre Ménès fracasse les supporters

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

En encaissant trois buts dans la dernière demi-heure, le Stade de Reims a craqué face au FC Lorient, s'enfonçant encore un peu plus dans les profondeurs du classement de la L1. Et la fin de match a été marquée par une discussion entre Yunis Abdelhamid, le capitaine rémois, et les supporters. Une scène qui a déplu à Pierre Ménès.

« Si vous êtes pas contents, restez confinés chez vous »

« C'est consternant, s'est offusque le consultant de Canal +, dans le CFC. Ces mecs ont été privés de foot pendant cinq mois, ils reviennent au stade et ils font chier. A la place d'Abdelhamid, je leur aurais dit : « Si vous n'êtes pas contents, restez confinés chez vous ». Qu'est-ce que c'est que c'est mecs ? »

Et à Ménès d'ajouter, remonté : « Qu'est-ce qu'ils viennent se permettre d'haranguer les joueurs ? Les joueurs devraient arrêter de donner aux supporters une importance qu'ils n'ont pas. Je vais encore me faire insulter mais ils nous gonflent ». Des propos qui font beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, forcément...