Stade de Reims : Pierre Ménès se paye gentiment Mbuku

« On peut dire que j'ai eu du nez ». Après la rencontre, Nathanaël Mbuku s'est amusé de cette situation insolite devant la presse. Un ballon rebondissant en plein milieu de son visage a permis au jeune attaquant de donner la victoire au Stade de Reims face à Brest (1-0). Un but venu après deux occasions manquées qui avaient rendu Mbuku « un peu frustré ».

Voilà pourquoi, de l'aveu même de David Guion, le vestiaire a un peu secoué l'attaquant rémois dans le vestiaire. « À la mi-temps, malgré son but très chanceux, 'Natha' était très déçu de ne pas avoir marqué sur ses deux grosses occasions. Il a été un peu chambré dans le vestiaire. »

« Je pense qu’il a vraiment morflé »

Cette situation cocasse a également décroché un sourire à Pierre Ménès. « Reims a battu une équipe de Brest décevante dans le jeu dans une rencontre où le seul truc intéressant a été ce but gag inscrit par Mbuku, qui a pris la frappe non cadrée de Chavalerin dans la tête et l’a involontairement propulsé dans le but, a-t-il observé sur son blog. C’était d’ailleurs assez rigolo de le voir se frotter le crâne après le but parce que je pense qu’il a vraiment morflé. Cela fait trois points de plus pour Reims mais rien de bien nouveau dans le jeu… »