Stade de Reims : première réussie pour Ekitiké chez les Bleuets

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

Rien n'arrête Hugo Ekitiké en ce moment. Pas plus les défenses de Ligue 1, à qui il a passé trois buts et une passe décisive en septembre, que les injustices comme le trophée de la Pépite du Mois de la LFP, revenu au Marseillais Bamba Dieng vu que ce sont les supporters qui ont voté et que ceux de l'OM sont plus nombreux.

Pas ébranlé le moins du monde, le jeune attaquant du Stade de Reims a réussi ses débuts internationaux avec l'équipe de France U20. Jeudi soir face à la Tunisie à Fos-sur-Mer, il a remercié Sylvain Ripoll de l'avoir titularisé (ainsi que Nathanaël Mbuku) en délivrant une passe décisive pour le Stéphanois Adil Aouchiche. Les Bleuets remettent le couvert demain soir face au même adversaire. Avec la même réussite pour Ekitiké ?

VIDÉO. Football - L’attaquant du Stade de Reims Hugo Ékitiké réussit ses débuts avec les Bleuets https://t.co/MHEmh6W9PN pic.twitter.com/XGzf2y0MN0 — Stade de Reims infos (@SDRInfos) October 8, 2021