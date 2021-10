Stade de Reims : Raymond Kopa à l'honneur

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Quatre fois champion de France, finaliste à deux reprises de la Coupe d'Europe des clubs champions, Raymond Kopa a écrit les plus belles heures du Stade de Reims, de 1951 à 1956 puis de 1959 à 1968. Hormis ses trois années au Real Madrid, l'ailier, décédé en 2017, a été fidèle aux Rouge et Blanc, avec qui il est même descendu en D2 avant de participer à la remontée.

Cet immense joueur, premier Ballon d'Or français, méritait un documentaire, que Farid Bouadla s'est décidé à lui consacrer. Un premier teaser a été dévoilé il y a deux jours. Il y sera question de l'enfance dans les mines du Nord de cet enfant de Polonais à sa consécration mondiale avec Reims, le Real Madrid et les Bleus, 3es de la Coupe du monde 1958. Assurément un must-see pour les supporters rémois !

Un documentaire sur la vie de Raymond Kopa

Décédé en 2017, Raymond Kopa a écrit les plus belles heures du Stade de Reims dans les années 50 et 60. Un documentaire va retracer la vie et l'œuvre de ce joueur de légende, premier Ballon d'Or français et qui a mené les Bleus à la 3e place à la Coupe du monde 1958.