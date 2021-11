Stade de Reims : un ancien du Stade Rennais a pris la météorite CR7 de plein fouet

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Les supporters du Stade de Reims ont hâte de voir Rafik Guitane à l’œuvre. Passé dans les rangs du Stade Rennais entre 2018 et 2021, le milieu offensif n’a pas été conservé par le club breton et s’est relancé en Champagne cet été. Le club marnais a alors décidé de le laisser s’aguerrir encore une fois à Maritimo, où il a déjà disputé quatre matches cette saison.

« Quand Reims est arrivé, j’ai naturellement été tenté, attiré. J’ai dit oui tout de suite, a-t-il expliqué au 10 Sport. C’est un club avec de l’ambition et qui fait confiance aux jeunes. J’aime l’état d’esprit, l’histoire et les intentions. C’est un club qui me correspond et dans lequel je pense pouvoir m’épanouir ces prochaines années. En attendant, je poursuis mon chemin, mon apprentissage, au Maritimo. Et j’en suis très content. »

Au Portugal, Guitane a aussi et surtout appris à connaître Cristiano Ronaldo, omniprésent dans toutes les strates du pays. « C’est partout et tout le temps… C’est un Dieu vivant ici ! Il a très peu joué ici, au Nacional, mais c’est l’idole de toute l’île, a-t-il ajouté. Il est présent à tous les coins de rue, c’est quelque chose d’impressionnant. Mais bon, ce n’est pas n’importe qui. C’est Cristiano Ronaldo ! »

