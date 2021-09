Stade de Reims : un ancien Rouge et Blanc a ruiné la soirée de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

On jouait les arrêts de jeu depuis quatre minutes hier soir lors du match entre les Young Boys de Berne et Manchester United. Le score était de 1-1, Cristiano Ronaldo ayant ouvert le score pour les Red Devils en première période, Nicolas Ngamaleu ayant égalisé après l'heure de jeu pour les Suisses. L'arbitre allait certainement siffler la fin de la partie après une ultime action des Jaune et Noir.

Action annihilée par Jesse Lingard, qui décida, à trente mètres de ses buts, de passer en retrait pour David De Gea. Mais Jordan Siebatcheu était à l'affût. Il intercepta la passe et s'en alla battre tranquillement le gardien espagnol de MU, dans le délire que l'on imagine. Grâce à lui, les Young Boys venaient de se payer le scalp du grand Manchester United. Né à Washington mais ayant grandi en France, Siebatcheu a passé 15 saisons au Stade de Reims, de 7 à 22 ans, avant de partir au Stade Rennais puis à Berne, où il s'est donc payé un moment de gloire en gâchant les retrouvailles de Cristiano Ronaldo avec la C1 sous le maillot de MU.