Stade de Reims : un départ de poids se précise pour Oscar Garcia

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent au Stade de Reims. Après un match nul bien ennuyeux dimanche contre le FC Lorient lors de la 6e journée de L1 (0-0), Oscar Garcia devrait bel et bien perdre William Still.

L'ancien joueur, qui a essentiellement évolué en Quatrième division belge, a en effet été contacté par le manager d'Anderlecht, Vincent Kompany, pour devenir son premier adjoint. L’information, distillée dès vendredi, se confirme. Ce mardi, L’Union ajoute que Sill se rapproche du club belge.

« Après une première offre refusée, les deux clubs cherchent un accord financier », explique le quotidien régional. Still a pour lui de parler plusieurs langues. Ses parents sont anglais, il est né et a grandi en Belgique wallonne et appris le néerlandais durant sa carrière de joueur. Il s’agirait donc d’une réelle perte pour Garcia.

