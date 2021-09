Stade de Reims : un joueur prometteur est sorti du lot face au Stade Rennais

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Ilan Kebbal (23 ans) continue de marquer des points... et les esprits. Le milieu offensif franco-algérien a encore été très précieux dans l’animation du Stade de Reims dimanche face au Stade Rennais et a hérité de l’excellente note de 7/10 dans les colonnes de L’Équipe.

« Électron libre dans l'entrejeu sous les deux attaquants, Kebbal a gêné Rennes par sa mobilité et sa justesse, peut-on ainsi lire dans le quotidien sportif. C'est lui qui se projette pour offrir le premier but à Ekitike (26e), et c'est aussi lui qui lance Koffi sur le second (67e). Remplacé par Mbuku (83e). »

Pour couronner le tout, ce même Kebbal a été élu meilleur joueur du Stade de Reims à Rennes par les supporters du club marnais. Il devance Ghislain Konan et Azor Matusiwa.

🔴⚪️ Après Rennes - Reims : Les résultats de vos votes



➡️ Joueur du match :

🥇 Kebbal

🥈 Konan

🥉 Matusiwa



➡️ Joueur Casper :

👻 Berisha pic.twitter.com/y55V4MxyUJ — Reims VDT (@reimsvdt) September 13, 2021