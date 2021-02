Stade de Reims : un malaise Berisha à l'heure affronter le RC Lens ?

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Quatorzième de Ligue 1 avec neuf longueurs d'avance sur le barragiste nantais, le Stade de Reims peut voir venir avant de commencer à s'inquiéter pour son maintien. Néanmoins, la vie est loin d'être rose en Champagne, comme on peut le lire aujourd'hui dans L'Equipe. Il semblerait en effet que la star présumée du onze rémois, Valon Berisha, débarquée l'été dernier, ait beaucoup de mal à se faire accepter par un effectif sceptique à son sujet.

Une attitude individualiste et hautaine

« A la direction du club, le discours reste toujours très positif : « On attend un petit peu plus de lui, c’est vrai, avouait hier Mathieu Lacour, le DG rémois. Mais on croit toujours beaucoup en lui. On est ultra satisfait de son investissement, très pro. Il s’est très bien intégré, avec un bon état d’esprit ». »

« Un discours qui ne reflète pas vraiment les échos du vestiaire rémois. Acheté 4 millions d’euros, plus gros salaire du club avec Yunis Abdelhamid, Valon Berisha (28 ans) n’aurait pas encore convaincu ses coéquipiers. Beaucoup commencent à s’agacer de son attitude sur et hors du du terrain. Individualiste, avec une très haute opinion de lui-même, selon certains, le Kosovar aurait du mal à jouer collectif et ferait peu d’efforts dans la vie de groupe. »