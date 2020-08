Stade de Reims : une première sonnette d'alarme tirée après la défaite face au LOSC (0-1)

Ce dimanche face au LOSC, le Stade de Reims a concédé une défaite frustrante à domicile. Les hommes de David Guion n'ont jamais donné vraiment l'impression de pouvoir déstabiliser les Dogues. De quoi compliquer forcément les affaires champenoises.

Dans des propos à la presse relayé par l'Equipe, le défenseur Younes Abdelhamid a d'ailleurs pointé du doigt la trop grande timidité de ses hommes. « C'est une déception. On avait à cœur de gagner, on est tombés sur une bonne équipe de Lille. C'était un match fermé, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions et ça s'est joué sur un exploit individuel de (Jonathan) Bamba. On a été timides offensivement, contrairement aux joueurs de Lille qui ont tenté et ça leur a souri. »

Abdelhamid prévient les jeunes

Même si le Stade de Reims a joué deux gros poissons du championnat avec Monaco et le LOSC, ce seul point marqué en deux matchs entraîne forcément quelques interrogations. Ou en tout cas la nécessité de se remobiliser rapidement. C'est d'ailleurs tout le message du défenseur rémois. « Lille nous a bloqués et on n'a eu aucune solution. On aurait pu jouer encore 2 heures, on n'aurait peut-être pas marqué. À domicile, on doit faire un peu plus, mettre plus de folie. On a un groupe assez jeune mais l'équipe doit arriver à se lâcher. On est déçus mais on va travailler dur. Tout le monde doit élever son niveau », a prévenu Abdelhamid.