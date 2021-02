Stade de Reims - Valenciennes (3-4) : Guion cible la cause principale de la déroute

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

L'aventure en Coupe de France est déjà terminée pour le Stade de Reims ! Les Champenois se sont faits sortir hier soir par Valenciennes (3-4), qui navigue pourtant dans le ventre mou de la Ligue 2. Les Nordistes ont ouvert le score par Guillaume à la 22e, avant de se faire rejoindre sur un but de Sierhuis à la 30e, puis de prendre le large (Guillaume 56e, Cabral 64e et 81e) avant que Boulaye Dia ne ravive la flamme dans les cinq dernières minutes (85e et 90e). Mais se réveille tardif n'a pas suffi à redonner le sourire à David Guion après la partie.

"On aurait dû se rendre ce match beaucoup plus facile"

« Je suis vraiment déçu de sortir de cette Coupe de France parce que, déjà, on a eu énormément d’opportunités d’ouvrir le score et puis pour l’aggraver dans le premier quart d’heure. On aurait dû se rendre ce match beaucoup plus facile, malheureusement on a très mal géré les contre-attaques valenciennoises, la prise de vitesse de leurs attaquants. Après l’égalisation, on les a remis dans le match sur des erreurs individuelles. On a bien fini sur le dernier quart d’heure mais ça n’a pas suffi. On est vraiment déçus. »

« J’avais décidé de faire tourner un petit peu, de façon à ce que des garçons engrangent un peu de temps de jeu. Sur la fin de match, l’entrée de Boulaye nous a fait du bien pour réduire le score, malheureusement, ça n’a pas suffi. »