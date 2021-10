Stade Reims - Mercato : Garcia tacle ses dirigeants, Petkovic lui donne rendez-vous à Bordeaux

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Le derby entre le Stade de Reims et l’ESTAC était moins médiatisé que le Classique entre l’OM et le PSG mais il a pourtant vu plus de buts (2-1). Notamment celui de Xavier Chavalerin, qui a quitté la Champagne au mercato estival pour rejoindre l’Aube. Oscar Garcia n’a visiblement pas encore digéré la pilule, lui qui se cherche encore un réel buteur.

« C’est un très bon joueur mais la direction a pensé que son étape ici était finie, c’est comme ça... On sait qu'on a perdu 17 buts avec le départ de Dia, mais on doit trouver quelqu'un pour le remplacer. Ce sera difficile, car on n'a qu'un joueur qui peut faire ça (El Bilal Touré) », a pesté le technicien rémois, qui aurait sans doute aimé conserver Chavalerin, selon L’Équipe.

Il faudra néanmoins faire sans dimanche prochain lors du périlleux déplacement à Bordeaux (15h), où Vladimir Petkovic a déjà annoncé la couleur après le nul à Lorient (1-1). « Il sera impératif de gagner la semaine prochaine contre Reims, mais eux aussi auront absolument besoin de faire un résultat. Nous avons obtenu un point, c'est aussi bon en ce moment mais nous avons besoin d'une victoire pour nous libérer », a indiqué le coach du FCGB.

🔴⚪️ Après Reims - Troyes



➡️ Les Tifos des 25 ans des Ultrem 👌🏼 pic.twitter.com/KuB4q5f0U5 — Reims VDT (@reimsvdt) October 25, 2021