Stade de Reims - Mercato : Andreaw Gravillon est prêté à Reims ! (officiel)

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Andreaw Gravillon pose ses valises à Reims ! Le joueur formé à l'Inter Milan est prêté avec option d'achat pour la saison prochaine. « Le premier contact était très important pour moi et j'ai tout de suite senti qu'il y avait une réelle volonté de la part du club. Je n'y ai pas réfléchi à deux fois. Je sais que la Ligue 1 est un championnat compliqué mais c'est aussi ce qui me motive. J'espère faire le meilleur parcours possible avec Reims ». a déclaré le joueur (Propos issus du site du club)

Andreaw Gravillon, un roc à Reims ! 👊



Le jeune défenseur passé par le @FCLorient et formé à l’@Inter rejoint le SDR en prêt 👉 https://t.co/aoRnLKYAzy#BienvenueAndreaw 🔴⚪️ pic.twitter.com/rSCcI07G7Y — Stade de Reims (@StadeDeReims) July 14, 2021