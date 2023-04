Still veut rester à Reims, Auxerre sans limite face au LOSC, 13 M€ à Rennes ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Stade de Reims : Will Still se voit rester

En milieu de semaine, un média italien a annoncé que Will Still avait rencontré le désormais ancien directeur sportif de Tottenham Fabio Paratici pour un transfert en fin de saison. La réussite du Belge depuis qu'il a pris la suite d'Oscar Garcia sur le banc champenois a attiré le regard de grands clubs. Interrogé sur son avenir en conférence de presse, le Belge a pourtant soutenu qu'il serait toujours à Reims la saison prochaine : "Nous avons eu une première discussion avec Mathieu (Lacour), Polo (Pol-Edouard Caillot) et Yann (Kombouaré) mercredi dernier qui s’est bien passée. Nous avons défini dans quelle direction on souhaitait se diriger et tout semble parfaitement clair. Nos échanges vont continuer dans les semaines à venir. Je n’ai aucune envie, obligation d’aller voir ailleurs, je me sens très bien ici et suis très content d’évoluer dans l’environnement de travail que j’ai trouvé ici". Fin des rumeurs ?

AJ Auxerre : Pélissier ne veut pas se fixer de limites face au LOSC

Remontée à la 14e place de L1 avec trois longueurs d'avance sur la zone rouge après son succès sur Nantes (2-1) la semaine passée, l'AJ Auxerre espère bisser demain pour la réception de Lille. Un adversaire redoutable, qui a également besoin des trois points pour s'accrocher à sa 5e place, qualificative pour la Ligue Europa Conférence. En conférence de presse, l'entraîneur bourguignon, Christophe Pélissier, a annoncé que ses hommes ne feraient pas de complexe face aux Nordistes : "Il ne faut pas se donner de limite. Ce qui m’importe, c’est que nous soyons dans notre performance. Ce que va faire l’adversaire, on ne peut pas le savoir. On connaît simplement ses qualités et des défauts. C’est un autre défit qui nous attend samedi, il faut être prêt à le relever et pas se soucier du niveau de l’adversaire. Depuis le début, on est capable de regarder tous nos adversaires dans les yeux. Ils ont des qualités mais on en a aussi. À nous d’inverser le rapport de force. Chez nous, on a aussi le facteur public qui amène une dynamique, une force supplémentaire. On va jouer ce match avec beaucoup de fierté pour montrer qu’on est au niveau des équipes-là".

RC Strasbourg : Antonetti soutient Diallo

L'entraîneur du RC Strasbourg, Frédéric Antonetti, a annoncé que son attaquant Habib Diallo, qui reviendra de suspension après son expulsion contre Lens, sera titulaire contre le Stade de Reims : "Habib Diallo qui revient de suspension sera-t-il titulaire directement ? Je vais vous le dire : il sera titulaire. Il n’y a pas de discussion possible, même pas d’interrogations, rien. Il n’y a pas de match. Si le carton rouge m’a refroidi ? Je ne regarde pas le carton rouge, je regarde les performances. Habib Diallo est un titulaire à part entière, il est indiscutable et indiscuté". Auteur de 15 buts depuis le début de la saison, l'ancien Messin a effectivement un rendement lui offrant une place assurée dans le onze de départ...