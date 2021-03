Stade Rennais, ASSE - Mercato : Pinault a cornaqué Stéphan sur les cas Niang et Grenier

Zapping But! Football Club Stade Rennais : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Bretons

Plus rien ne va plus au Stade Rennais. En proie à une crise de résultats, la tension s’intensifie autour de l’avenir de Julien Stéphan. Homme clef des dernières années exceptionnelles du club breton (coupe de France, qualification en Ligue des Champions), le fils de Guy est remis en cause par les observateurs.

En coulisses, aussi, les choix de Julien Stéphan posent des questions. Dans l’After Foot, Jonathan Machardy a révélé que François-Henri Pinault, propriétaire du SRFC, avait désavoué son coach sur les dossiers Grenier et M’Baye Niang : « Pinault en avait marre de faire des gros chèques, pour des joueurs qui ne jouaient pas. Il estime que Grenier et M’Baye Niang sont des bons joueurs. Si Stéphan les a réintroduits pour cela. » Ces dernières semaines, Pierre Ménès avait laissé sous-entendre que les relations étaient très fraîches entre Stéphan et des cadres bretons.

Pour l'heure, malgré la zone de turbulences, Julien Stéphan est bien accroché à son poste d'entraîneur du Stade Rennais. Des tensions, déjà présentes, pourraient avoir raison de lui en fin de saison. Affaire à suivre.