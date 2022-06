Stade Rennais - Mercato : attaqué sur Aguerd, Maurice fonce vers un cadre de l'OL !

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

Après trois saisons, Jason Denayer va quitter l'Olympique Lyonnais libre. Le défenseur central de 26 ans n'a pas trouvé de terrain d'entente avec ses dirigeants pour une prolongation. Ses derniers difficiles, entre blessures et prestations décevantes, n'ont pas plaidé en sa faveur. Ainsi donc, l'ancien joueur de Manchester City va aller voir ailleurs. On sait que Pablo Longoria et l'OM s'intéressent à lui. Mais ce ne serait pas le seul club en L1...

Selon Foot Mercato, le Stade Rennais aurait des vues sur lui. Et ça semble logique puisque c'est Florian Maurice, aujourd'hui en Bretagne, qui l'avait recruté à Lyon en 2019. Et l'entraîneur des Rouge et Noir, Bruno Genesio, le connaît bien pour l'avoir eu sous ses ordres entre Rhône et Saône. Le SRFC se cherche un défenseur central car Nayef Aguerd est sur le point de s'engager avec West Ham.

Info : pour remplacer Naif Aguerd en partance pour West Ham, Florian Maurice veut récupérer à Rennes le défenseur international belge Jason Denayer (26 ans) en fin de contrat avec l'OL. @Santi_J_FM https://t.co/voeeIND8YA — Sébastien Denis (@sebnonda) May 31, 2022

Pour résumer Libre de tout contrat après trois saisons à l'OL, Jason Denayer (26 ans) intéresse l'OM mais aussi le Stade Rennais, qui verrait bien le défenseur central belge prendre la suite de Nayef Aguerd, parti pour s'engager avec West Ham.

Raphaël Nouet

Rédacteur