Stade Rennais : Pinault annonce du lourd au Mercato, deux historiques s'en vont avant Génésio ?

En attendant que le marché estival des transferts s'ouvre, dans une semaine, le Stade Rennais enregistre des premiers mouvements au niveau de son centre de formation. Un journaliste d'Ouest-France explique que deux historiques des Rouge et Noir, Mickaël Pagis et Simon Pouplin, ont décidé de mettre un terme à leurs fonctions au sein du club.

L'ancien attaquant (2007-10) a avancé des raisons personnelles pour mettre un terme à son rôle d'entraîneur des avant-centres. L'ex-gardien, en revanche, a décidé de partir car il espérait avoir un meilleur poste, lui qui dirigeait les jeunes portiers du centre et aspirait à prendre en charge la réserve, qui évolue en National 3.

Genesio courtisé par un club de C1

Par ailleurs, des doutes ont fleuri dans la tête de Bruno Genesio au sujet de son avenir personnel. Surtout depuis que François Pinault a confirmé dans Ouest France une refonte de l’effectif à venir : « Nous aurons beaucoup de départs cette année. Il faudra donc recruter. Il faut deux défenseurs centraux. »

Conscient que son équipe sera remodelée en profondeur cet été, l’ancien coach de l’OL pourrait prendre la tangente. « Il n’est pas insensible aux intérêts qu’on lui porte et ne se précipite donc pas pour prolonger, explique L’Équipe. Un des meilleurs clubs saoudiens, notamment, lui a soumis une offre particulièrement lucrative. Et son nom circule aussi du côté d’un club engagé en Ligue des champions, même s’il n’est pas en haut de la liste. On l’imagine assez peu repartir vers un exil doré. Mais s’il avait l’opportunité de retrouver la C1, il pourrait attendre de voir comment les lignes bougent. »

Raphaël Nouet

Rédacteur