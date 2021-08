Angers SCO - Stade Rennais (2-0) : Génésio allume ses joueurs comme jamais

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Réduit à 10 après le carton rouge de Loïc Badé juste avant la pause (43e), le Stade Rennais s'est incliné ce dimanche sur le terrain du SCO d'Angers (2-0), à l'occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Après la rencontre, Bruno Génésio a critiqué l'entame de match de ses joueurs.

"On joue quarante-cinq minutes, ça ne suffit pas. Et on a donné un but alors qu'Angers n'avait rien demandé, à un moment où nous avions la maîtrise du jeu. Mes joueurs ont fait le maximum mais quand il y a un but donné comme ça... Je suis surtout en colère pour la première mi-temps, l'apathie qu'on a eue. On a attaqué le match en ballerines, on n'est pas venus faire un match de football. Le carton rouge nous pendait au nez mais quand on voit ce qu'on peut faire en deuxième mi-temps à 10, ça laisse des regrets", a lâché l'entraîneur rennais en conférence de presse d'après-match.

[#SCOSRFC]



La réaction de Bruno Genesio à l'issue de la rencontre ⤵ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 29, 2021