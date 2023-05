ASSE, OL, Stade Rennais : Genesio a toujours un problème avec les Verts

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Il est parfois des rivalités qui ne disparaissent pas. Malgré les années, et les différents postes occupés par certains dans le petit monde du football. Bruno Genesio, figure de l'OL, a depuis bien longtemps tourné la page de son ancien club, poussé dehors par une grande partie des supporters lyonnais. Aujourd'hui sur le banc du Stade Rennais, Genesio n'en conserve pas moins certaines habitudes. Liées, sans doute, à son parcours et à son vécu au sein de l'Olympique Lyonnais.

Le Vert interdit

Pour quelle raison ? L'AS Saint-Etienne, le club rival de l'OL. Lors d’un entretien accordé au site de la Ligue, les deux intendants du Stade Rennais, Yannick et Yoann Renaud, père, et fils.Ils sont des maillons essentiels au bon fonctionnement de l’équipe professionnelle. Au Stade rennais, les intendants sont Yannick et Yoann Renaud, père, et fils, dévoilent ainsi une sacrée anecdote sur leur entraîneur en chef.

"Je ne crois pas que ce soit une superstition mais Bruno Génésio ne veut pas de marqueur vert car ça lui évoque Saint-Etienne ! Pareil pour les vêtements, le vert n’est pas vraiment le bienvenu !"