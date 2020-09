ASSE - Stade Rennais (0-3) : Julien Stéphan a battu un nouveau record !

Après avoir été le premier entraîneur du Stade Rennais à enchaîner cinq victoires pour ses débuts, le premier à qualifier les Rouge et Noir pour les 16es de finale de l'Europa League puis pour la Champions League, le premier à leur offrir un trophée en XXIe siècle (et même depuis un demi-siècle), Julien Stéphan a ajouté une nouvelle médaille à son palmarès hier lors de la victoire à Saint-Etienne (3-0).

Il peut viser celui du meilleur classement en fin de saison

Opta a en effet relevé que les Bretons étaient en train de réaliser le meilleur début de saison de leur histoire. Leur succès à Geoffroy-Guichard (3-0) était le quatrième de suite (2-1 contre Montpellier, 4-2 à Nîmes, 2-1 face à Monaco) après le 1-1 à Lille en ouverture. Ils comptent donc 13 points sur 15 possible, un total inédit dans leur histoire.

Le plus impressionnant, c'est que le Stade Rennais a déjà croisé le fer avec Lille et l'ASSE, qui pointaient dans les hauteurs du classement. Et il s'en est très bien sorti. Si bien qu'il est possible d'imaginer qu'en mai prochain, Julien Stéphan aura battu un nouveau record, celui du meilleur classement du SRFC (qui est déjà le sien avec la 3e place de la saison passée) !