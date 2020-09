ASSE – Stade Rennais (0-3) : Ménès s'enflamme pour Rennes et fait son Mea culpa avec une recrue

Sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur la victoire du Stade Rennais, nouveau leader de Ligue 1, sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne samedi (3-0). Une victoire qui ne souffre d'aucune contestation possible à ses yeux.

« On va être très clair : il n’y a jamais eu photo entre les deux équipes. Pour le coup, la jeunesse verte a peut-être montré une partie de ses limites face à une formation aussi complète que le Stade Rennais. Les joueurs de Puel ont fait trop d’erreurs et, par rapport à leurs premiers matchs, n’ont pas eu le même rendement offensif. Les Bretons eux, ont construit leur victoire avec patience et précision », note le consultant du CFC.

Ménès s'excuse pour Aguerd et appuie sur la force du milieu

Sur ce match, Pierre Ménès a aussi changé d'opinion sur une recrue rennaise : Nayef Aguerd. « Je n’étais pas très enthousiaste au moment de la signature d’Aguerd, je trouvais que 5 M€, c’était un peu cher payé pour un défenseur central qui n’avait joué que 24 matchs en deux ans. Son début de saison me donne tort. Pour l’instant, il est bon. Il a confirmé ce qu’on savait déjà de lui à Dijon, à savoir qu’il est très doué dans le jeu aérien, notamment offensif. Mais je l’ai aussi trouvé excellent défensivement. Mea culpa, pour le moment c’est une bonne pioche ».

Voyant désormais Rennes comme l'un des favoris au podium, Pierre Ménès est emballé par le milieu des Rouge et Noir : « De toute façon, le point fort de Rennes, comme on l’a montré au CFC avec Jocelyn Gourvennec, c’est son milieu de terrain. Mais comment pourrait-il en être autrement quand il est composé d’un champion du monde, d’une future star et d’un super joueur de Ligue 1 ? Je pense que Rennes va dominer dans l’entrejeu plus des trois quarts des équipes de Ligue 1 cette année ».