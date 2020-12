ASSE, OM, Stade Rennais - Mercato : M'Baye Niang clarifie son avenir

Trois clubs en quelques mois. Le Stade Rennais, tout d'abord, à qui il appartient et avec lequel il revient à la compétition depuis quelques matches. L'OM, ensuite, que M'Baye Niang rêvait de rejoindre l'été dernier sans que l'opération puisse se faire. L'ASSE, enfin, avec qui Niang aurait pu s'engager il y a quelques semaines, seulement, avant que le joueur tergiverse et que les dirigeants stéphanois mettent fin aux négociations. Niang est finalement resté en Bretagne, marquant le week-end dernier, et retrouvant, peu à peu, la confiance de son entraîneur, Julien Stéphan.

Hier soir, après la victoire face à l'OM, justement, l'attaquant a voulu clarifier son avenir. L'OM, l'ASSE où même un autre club, ce ne sera pas pour l'hiver prochain. Place au SRFC toute la saison. "Je ne men sens pas concerné par le prochain mercato d'hiver. Pour moi, je suis à Rennes pour toute la saison. Mon état d'esprit est très bon, je récupère, le coach me fait confiance, j'enchaîne les matches. Le but à Nice m'a fait du bien pour la confiance. Saint-Etienne ? Cette histoire est amplement digérée."