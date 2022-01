Bordeaux – Rennes : auteur d’un doublé, Guirassy a choyé son image

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Il a été celui qui a réalisé le clou du spectacle. Alors que le Stade Rennais menait 4 buts à 0 jusqu’à la fin du temps réglementaire, Serhou Guirassy a profité des ultimes minutes pour inscrire un doublé, quelques minutes après son entrée en jeu. Il totalise désormais 4 buts en 5 matches de Ligue 1 cette saison (2021-2022) en plus de prestations encourageantes. Des chiffres et des performances qui ont de quoi refroidir les dirigeants du Stade Rennais vis-à-vis d’un prêt à l’ASSE pendant ce mercato hivernal. Reste à voir si Bruno Genesio décidera de conserver le natif d’Arles dans ses plans pour la deuxième partie de l’exercice.

75': Serhou Guirassy comes on

89': Serhou Guirassy scores

90+1': Serhou Guirassy scores again



