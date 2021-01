Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le derby Brest – Rennes est déterminant pour les Rouge et Noir dans la course au podium. Relancé depuis un mois après une difficile digestion de la Ligue des Champions, l'équipe de Julien Stéphan (5e avec 33 points) doit gagner pour se rapprocher provisoirement du podium en attendant les matches de Lille et de Lyon plus tard dans la journée. Après son nul encourageant contre l'OL (2-2), Rennes joue son derby breton à Francis Le Blé face à un Brest relâché et offensif (11e avec 26 pts) qui reste sur une défaite cruelle au Parc des Princes.

Brest – Rennes sur Téléfoot à l'horaire chinois

Pour suivre Brest - Rennes, nous vous invitons à vous brancher sur la chaîne Téléfoot à 13 heures.