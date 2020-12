Champions League : Krasnodar - Stade Rennais, les compos

C'est un Stade Rennais assez diminué qui se présente ce soir sur la pelouse de Krasnodar. Julien Stéphan doit en effet se passer des services de Serhou Guirassy, blessé à une cheville à Strasbourg et absent au moins six semaines, de Nayef Aguerd et Martin Terrier, toujours absents car positifs à la Covid-19, de Jonas Martin, encore en phase de reprise, et de Daniele Rugani.

Malgré tout, le onze qu'il aligne ce soir, face à une équipe qui l'avait tenu en échec au Roazhon Park pour ses grands débuts en Champions League, a de la gueule.

Kranosdar : Safonov- Smolnikov - Martynovich, Kaio, Ramirez - Gazinskiy, Vilhena - Wanderson, Cabella, Claesson - Berg.

Stade Rennais : Salin - Traoré, Da Silva, Nyamsi, Truffert - Camavinga, Nzonzi, Bourigeaud - Doku, Hunou, Léa Siliki.