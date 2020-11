Chelsea - Stade Rennais (3-0) : ce joueur qui a beaucoup déçu à Stamford Bridge

Il est toujours difficile d'accabler un joueur en particulier quand toute une équipe a été dominée comme hier le Stade Rennais par Chelsea (0-3). Surtout quand, à la supériorité attendue de l'adversaire, viennent se greffer des cadeaux de la part des arbitres. Pourtant, dans son édition du jour, L'Equipe n'hésite pas à tirer à boulets rouges sur Martin Terrier, qui a hérité de la note de 3.

« A Stamford Bridge, Terrier (23 ans) disputait son onzième match en C1 (8 titularisations), peut-on lire dans le quotidien. Ça commence à compter. Et jusque-là, ses bons matches dans l’épreuve se comptent sur les doigts d’une main. En cherchant bien, si l’on retient les statistiques, il n’a été décisif qu’une fois, en marquant le deuxième but lyonnais à Leipzig (2-0, le 2 octobre 2019), en phase de groupes la saison dernière. Encore aligné sur l’aile gauche, hier face aux Blues, l’ancien international Espoirs a été le titulaire qui a touché le moins de ballons (20) dans la rencontre. Il en a perdu pas loin de la moitié (7). »

« Plus inquiétant, il n’a été impliqué sur quasiment aucun mouvement offensif intéressant, exception faite d’un bon centre pour Nayer Aguerd, dont la tête a été repoussée dans sa surface par la main de Kurt Zouma, en début de match (7e), sans que l’arbitre n’y voit rien à dire. Face à des Londoniens qui ont vite pris les affaires en main, Terrier a dû beaucoup défendre, au point de se retrouver parfois latéral gauche. »

