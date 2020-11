Chelsea - Stade Rennais (3-0) : Stéphan ne comprend pas mais reste digne

Le débat sur la VAR est très animé en France, beaucoup moins en Angleterre. Mais au vu de ce qui s'est passé ce soir lors de Chelsea-Rennes (3-0), ça pourrait changer. En effet, deux pénaltys ont été accordés aux Blues en première période, transformés par Werner, mais le deuxième était très litigieux et a surtout valu aux Bretons de jouer après l'expulsion pour un deuxième carton de Dalbert. Et tout cela alors qu'une main de Kurt Zouma n'avait pas été sanctionnée un peu avant.

Après le match, Julien Stéphan s'est montré songeur sur l'utilisation de la vidéo mais a refusé de sombrer dans la paranoïa : "Nous étions bien dans la partie et puis la 41e minute a un peu tué nos espoirs. Quand tu mets un deuxième carton jaune pour ce genre de choses, ça tue un peu la partie… Pourquoi est-ce qu'on vérifie ça et pas la main de Zouma ? Il y a un peu d'incompréhension mais je ne vais pas me lancer dans la théorie du complot". Classe, comme toujours !

Stephan on the penalty: When you give a second yellow card for this kind of thing it kills the game... Why do we check that and not the handball from Zouma? There's a bit of misunderstanding but I don't want to go into conspiracy theory thinking.