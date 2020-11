Chelsea – Stade Rennais (3-0) : le passé de l'arbitre ressurgit (et c'est pas joli)

Mercredi soir, le Stade Rennais a été victime d'un arbitrage totalement zélé de Monsieur Félix Zwayer du côté de Chelsea (défaite 3-0). A lui seul, le référé allemand a influé sur le sort du match, sifflant deux penaltys et excluant Henrique Dalbert dès la 40e minute pour une main très involontaire. Dans le même temps, l'intéressé n'a pas cru bon de faire appel à la VAR dans l'autre sens pour une main de Kurt Zouma.

Face à ce scandale, de nombreuses voix se sont élevées. Y compris en Angleterre où Gary Lineker, légende britannique et consultant à Sky Sport, s'est étonné de l'arbitrage scandaleux en faveur de Chelsea. En France, Ouest-France a organisé la riposte en se renseignant sur M.Zwayer. L'occasion de se rendre compte que l'intéressé traine une énorme liste de casseroles.

Matches truqués et polémiques à tout va...

En 2014, le journal allemand Die Zieta avait notamment révélé une affaire de matches truqués, datant de 2004, pour laquelle Felix Zwayer avait été suspendu pour six mois pour ne pas avoir révélé certaines informations liées à l'affaire. C'est également lui qui dirigeait le premier match de l'histoire de la VAR, en mars 2017 lors d'un amical France – Espagne où son attitude avait suscité la controverse.

M.Zwayer jouit également d'une très mauvaise réputation chez les arbitres allemands comme l'a fait savoir son confrère Manuel Gräfe à L'Equipe : « Certains arbitres jouissent d’un statut qu’ils ne méritent pas et qui ternissent considérablement notre image. Mais quand on a une mauvaise réputation et qu’on multiplie ensuite les performances exécrables année par année, on le paie, comme Monsieur Zwayer. Comment peut-on arriver si loin après avoir été mêlé directement à un tel scandale ? » Malgré ce CV chargé et ces critiques, cet arbitre garde la confiance de l'UEFA sur des matches de Ligue des Champions. Incompréhensible...