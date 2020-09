Equipe de France, Stade Rennais : Camavinga bat un record vieux de 106 ans !

En 1914, l'équipe de France n'avait que dix ans. A cette époque, le football était tellement peu développé, et le monde avait tellement d'autres soucis, que les internationaux n'étaient pas appelés, ils faisaient acte de candidature ! L'ancêtre de la FFF passait des annonces dans les journaux spécialisés et les footballeurs amateurs se croyant talentueux pouvaient postuler à une place chez les Bleus, à condition qu'ils puissent monter sur Paris. A cette époque, Maurice Gastiger devenait, le 8 février 1914 face au Luxembourg, le plus jeune joueur de l'équipe de France. Il avait 17 ans et 128 jours.

Ce soir, Eduardo Camavinga n'a pas battu record. Mais, en entrant à la 62e minute du match contre la Croatie, le prodige du Stade Rennais est devenu à 17 ans et 303 jours le plus jeune international depuis plus d'un siècle. Il est également devenu le premier joueur après le 1er janvier 2000 à être convoqué chez les Tricolores.

Pas intimidé pour un sou !

Et le plus incroyable, c'est que le jeune homme a fait comme d'habitude : il a joué avec culot, sans appréhension, en allant toujours de l'avant. A la 69e, il était aux abords de la surface de réparation française pour stopper une action croate et, trente secondes plus tard, il était aux 18 mètres pour tenter sa chance du gauche. Une action qui prouve que Camavinga n'est pas là par hasard. Et qu'il devrait porter le maillot bleu très longtemps. S'il n'a pas battu le record de précocité, il pourrait s'attribuer celui de sélections d'ici quelques années…