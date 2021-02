Stade Rennais - FC Lorient (1-1) : Stéphan sermonne ses joueurs après le match nul face aux Merlus

Très déçu, sur le site officiel du Stade Rennais, Julien Stéphan a regretté la faiblesse technique de ses joueurs face au Lorient FC (1-1 : "On a fait un match insuffisant, notamment sur le plan technique. On a eu énormément de déchets. Il y a eu un manque de contrôle du jeu. On avait pourtant bien entamé la rencontre. On voulait jouer chez eux, être très actifs à la perte du ballon et faire un gros contre pressing. C’est ce que l’on a bien réalisé en début de match. On a marqué de cette manière. Après le but, j’ai senti une baisse de tension, vingt minutes en fin de première mi-temps qui n’étaient pas suffisantes. Une seconde période également trop pauvre techniquement. On a eu la balle du 2-0 qui aurait pu tuer le match malgré tout. L’égalisation est logique. C’est surtout le déchet technique qui m’a déçu. Ce n’est pas l’habitude de cette équipe. Il faudra montrer autre chose et plus de qualité que ça si on veut rester dans le haut du classement."