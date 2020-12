FC Lorient – Stade Rennais (0-3) : après sa gueulante, Bourigeaud salue le réveil rennais

Buteur lors de la facile victoire du Stade Rennais à Lorient (3-0) dimanche après-midi, Benjamin Bourigeaud savoure le réveil des Rouge et Noir, lesquels viennent d'enchaîner trois succès consécutifs après une grosse période de doutes.

« Il y a eu un déclic psychologique »

« Il y a eu un déclic psychologique. Quand une première victoire vous soulage, on gagne un peu de confiance. On essaye de retrouver nos bases de début de saison, le stage nous a fait du bien aussi. On a retrouvé un groupe. On montre toutes nos qualités et notre solidarité, mais il ne faut pas non plus s’enflammer », a prévenu le milieu de terrain, lequel avait poussé un coup de gueule suite à la défaite concédée contre le RC Lens (0-2) : « J’étais frustré, j’avais envie de ce déclic rapidement. Je pense que tout le groupe s’est remis en question, moi le premier ».

Revenu dans les places européennes, Rennes ne veut désormais plus se disperser : « On aura à cœur d’y rester jusqu’à la fin de saison. On a passé une période ultra-difficile, ultra-longue. On sait de quoi on se sort, il va falloir rester humble, travailler la tête froide. Cette victoire montre combien le travail collectif est important. On avait à cœur de gagner ici, c’est chose faite et en plus de belle manière ».