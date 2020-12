FC Lorient - Stade Rennais (0-3) : Rennes se réveille, Ménès a son explication

Zapping But! Football Club Stade Rennais : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Bretons

Pierre Ménès a été l'un des premiers à souligner le potentiel des Rennais pour figurer proprement dans la course à l'Europe cette saison. Forcément, le chroniqueur du CFC était un peu déçu ces dernières semaines devant la descente aux enfers du club breton en L1. Reste que, depuis trois matches, l'équipe de Julien Stéphan va mieux. Dimanche, elle a même facilement remporté son derby à Lorient (3-0).

« Il ne faut pas y voir qu'une coïncidence »

Pour Ménès, l'explication est toute trouvée : libéré de la Ligue des Champions, Rennes redevient une machine sur laquelle il faudra compter. « Les Rennais n’ont pas été plus flamboyants que cela mais évidemment, leur qualités individuelles leur ont permis de faire la différence, avec un premier but de Da Silva sur une remise de Nzonzi, un second de Bourigeaud à la conclusion d’une belle action de Doku et un troisième sur une superbe frappe enroulée de Terrier. Les Rouge et Noir ont donc gagné tous leurs matchs depuis la fin de la Ligue des Champions, je pense qu’il ne faut pas y voir qu’une coïncidence ».

Revenu à la cinquième place de Ligue 1, Rennes est l'un des grands gagnants du week-end avec l'OL et Monaco. Les Rouge et Noir profitent notamment des nuls de Montpellier, Marseille, Paris et Lille pour redevenir menaçant à l'orée du dernier match de 2020.