FC Lorient – Stade Rennais (0-3) : Stéphan ne va pas lâcher ses joueurs malgré les bons résultats

C'est une nouvelle performance aboutie que le Stade Rennais a fourni face à Lorient (3-0). Un succès qui vient confirmer le bon retour en forme d'une équipe qui a battu Nice et l'OM auparavant. Julien Stéphan, néanmoins, compte bien voir cette série continuer et ne lâchera donc pas ses joueurs.

Devant la presse, le coach du club breton a prévenu que la pression resterait maximale sur ses troupes. « Il y a eu une prise de confiance. Quand on a des périodes moins bonnes, il faut garder la tête sur les épaules et affronter les difficultés avec courage. C'est ce qu'on a fait. On s'est dit des choses, mais c'est toujours le terrain qui parle. Après des productions comme la deuxième période, on a espoir que ça continue. Mais il faut rester attentif et garder tout le monde sous pression », a averti Julien Stéphan.

Stéphan n'a pas totalement retrouvé son équipe

Par ailleurs, s'il apprécie l'efficacité de ses troupes, Stéphan est bien conscient de ne pas avoir totalement retrouvé le Stade Rennais flamboyant du début de saison. « Je ne sais pas si on peut comparer avec le Stade Rennais du début de saison. C'est clair qu'on a un peu moins de gaz sur le plan athlétique. On voit bien que l'enchaînement des matchs pèse. En terme d'efficacité, il y a de réels progrès qui sont affichés. On se sent solides, on se sent costauds. Ca nous permet d'aller dans le bon sens. Lorsque les situations se présentent, on a des joueurs froids et cliniques. Ca nous permet de marquer des buts et d'enchaîner », apprécie néanmoins le coach rennais.