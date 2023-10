FC Nantes : Blas déjà bougé par Genesio et un cadre du Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Les supporters du FC Nantes ne peuvent plus voir Ludovic Blas en peinture. Transféré au Stade Rennais cet été, le milieu offensif a réalisé une préparation prometteuse avant de baisser de pied lorsque la saison a débuté. Bruno Genesio attend mieux du joueur de 25 ans, qui a pris ses marques dans le collectif des Rouge et Noir mais qui est censé être plus décisif. Blas, systématiquement titulaire en dehors de la réception du LOSC (2-2, le 16 septembre), est pourtant l’un des joueurs les plus utilisés cette saison par le coach du SRFC et il a déjà gratifié sa nouvelle équipe de quelques coups d’éclat.

Blas replacé comme meneur de jeu à Rennes ?

À droite, son impact est forcément différent de celui d’un Jérémy Doku ou d’un Benjamin Bourigeaud. Avant qu’il soit recentré, L’Équipe rappelle que l’ancien Lensois était souvent essentiel dans cette zone. « Au vu des difficultés récentes dans l’animation offensive, il ne serait pas étonnant qu’il y retourne et Blas pourrait alors évoluer en meneur de jeu, plus proche du but », glisse le quotidien sportif. Si ce changement pourrait séduire Genesio, celui-ci n’est pas sans savoir que placer Bourigeaud à droite supposerait de trouver un nouveau complément à Nemanja Matic au milieu, comme Enzo Le Fée ou Fabian Rieder...

