FC Nantes : le Stade Rennais pourrait imiter les Canaris avec une décision polémique

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Si la délocalisation du centre d'entraînement du FC Nantes en pays d'Ancenis faute d'un accord avec la Métropole est un sujet qui crispe sur les bords de l'Erdre, le grand ennemi des Canaris pourrait prochainement imiter Waldemar Kita et rentrer en conflit pour quitter son site historique de la Piverdière.

En effet, comme le rapporte Ouest-France, le Stade Rennais a revu à la hausse son projet d'extension pour en venir à réclamer 2,6 hectares de plus. Une demande qui a été justifiée en début de semaine lors d'une réunion du comité de gestion de la Prévalaye et qui n'est pas passée dans l'opposition où on dénonce des demandes déraisonnables.

Rennes contraint de quitter la Piverdière pour travailler ?

Stadium manager du club, Karim Houari a justifié cette demande : « Nous avons besoin de 10 terrains, donc il nous faudrait une surface totale de 18 hectares. Reims, qui n’a pas la même ambition que nous, dispose de 15 terrains d’entraînement sur 25 hectares. Lens, c’est 12 terrains sur 22 hectares ; Metz, 14 terrains. Lille, 43 hectares… »

Du côté des Associations, on s'oppose fermement à cette volonté d'expansion. Pour la première fois du côté de Rennes, on a quand même laissé entendre qu'un départ de la ville était possible pour les Rouge et Noir : « La perspective de le voir déménager hors de la ville heurterait cette communauté. Et la Ville a d’ailleurs affiché sa volonté de conserver le centre d’entraînement sur ce site », se défend le Stade Rennais. Le conflit n'en est qu'à ses débuts mais il dessine la même issue qu'à Nantes...