FC Nantes : les Canaris et le RC Lens ont hissé le Stade Rennais au rang du FC Barcelone !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais saura ce soir à Villarreal (21h) s’il a l’étoffe d’un grand d’Europe. Après sa victoire dans le derby contre le FC Nantes et la défaite d’Arsenal à Lens mardi en Ligue des Champions, le club breton peut déjà s’enorgueillir d’être entré dans un club très fermé sur le Vieux Continent. Retrouvez toute l'actualité du FC Nantes Le PSG est déjà prévenu Avec ces deux résultats conjugués, il ne reste en effet plus que cinq équipes invaincues toutes compétitions confondues cette saison parmi le Top 5 européen : le FC Barcelone, Tottenham, le Bayern Leverkusen, l’OGC Nice et donc le Stade Rennais. Si le SRFC ne tombe pas en Espagne en Ligue Europa, le PSG connaît déjà son immense défi au Roazhon Park ce dimanche en clôture de la 8e journée de L1 (20h45)... 🔴⚫ Après la défaite d'Arsenal à Lens (2-1) en Champions League, il ne reste plus que 5️⃣ équipes invaincues toutes compétitions confondues cette saison parmi le Top 5 européen : Barcelone, Tottenham, Leverkusen, Nice et le Stade Rennais. pic.twitter.com/xVQUocxnj8 — ROUGEmémoire 🔴⚫ (@ROUGEmemoire) October 3, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer La victoire du Stade Rennais contre le FC Nantes dimanche dans le derby (3-1) conjuguée à celle du RC Lens devant Arsenal mardi en Ligue des Champions (2-1) a fait entrer le SRFC dans un club très fermé. Le PSG est prévenu.

Bastien Aubert

Rédacteur