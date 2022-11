FC Nantes, LOSC : les deux clubs ont fait une victime de taille au Stade Rennais

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! les dessous du dossier Martin Terrier

Depuis hier, et son interview dans L’Équipe, Alfred Gomis est accusé de tous les maux de la terre par les supporters du Stade Rennais. Ces derniers ne comprennent en effet pas comment il peut autant être dans le déni, lui qui ne pense pas être si fautif que ça de sa relégation à la quatrième place des gardiens du SRFC.

Podcast Men's Up Life

Gomis dans le déni ?

Selon Gomis, sa simple erreur aurait été de ne pas être totalement au niveau contre le FC Nantes et le LOSC en fin de saison dernière. « Quelqu’un, apparemment, a jugé, que je ne méritais plus de faire partie du projet. Sachant que dans ces trois rencontres, il y a eu la victoire (2-0) face à l’OM, où l’on m’a crédité d’un bon match, cela veut dire que l’on m’a écarté en se basant sur la défaite à Nantes (2-1,36 e journée) et le match nul à Lille (2-2, 38e journée). Alors que l’on avait atteint l’objectif européen fixé », souffle-t-il dans le quotidien sportif. Les supporters du Stade Rennais feront remarquer qu’aucun tir n’avait été cadré par les Marseillais face à lui...

Pour résumer Alfred Gomis (29 ans), passé quatrième dans la hiérarchie des gardiens de Bruno Genesio au Stade Rennais, pense qu’il a été relégué après ses deux prestations contre le FC Nantes et le LOSC la saison dernière. Un peu léger ?

Bastien Aubert

Rédacteur