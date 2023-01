FC Nantes, LOSC, OL, Stade Rennais : Lyon et Lille accrochés, Rennes craque à neuf, Reims assure

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

FC Nantes - OL : 0-0 Stade Brestois - LOSC : 0-0 Clermont - Stade Rennais : 2-1 (Kyei, 32e, Kalimuendo, 74e, Gastien, 95e). Le Stade Rennais a fini la rencontre à 9 avec Bourigeaud et Omari expulsés aux 77e et 83e minute. AC Ajaccio-Stade de Reims : 0-1 (Munetsi, 3e) Auxerre-Toulouse : 0-5 (Chaibi, 4e et 33e, Van Den Boomen, 41e, Aboukhlal, 75e, Dalligna, 91e)

Pour résumer Place, ce soir, à la 18e journée de Ligue 1 avec plusieurs rencontres qui débutaient à 19 heures. Notamment au programme, FC Nantes-OL, Stade Brestois-LOSC et le Stade Rennais qui se déplace sur la pelouse de Clermont. Voici les scores au terme des 90 minutes et les buteurs.

Benjamin Danet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life