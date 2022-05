FC Nantes - Stade Rennais : Genesio a tranché pour son gardien, pas la haie d’honneur aux Canaris

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Bruno Genesio adore faire des mystères. Interrogé hier en conférence de presse pour savoir qui serait le gardien aligné au Stade Rennais mercredi à la Beaujoire contre le FC Nantes en match décalé de la 36e journée de Ligue 1 (21h), l'intéressé s'est montré énigmatique.

Sauf qu’on sait désormais que ce sera Alfred Gomis qui devrait être titulaire à la Beaujoire. « Remis de sa blessure au doigt, Alfred Gomis sera titulaire mercredi sauf pépin d’ici là, Dogan Alemdar remplaçant. C’est ce qui a été annoncé aux joueurs concernés ces dernières heures », a glissé le journaliste de Goal Benjamin Quarez hier sur Twitter.

L’Équipe confirme dette tendance dans son édition du jour. Au niveau d’une possible haie d’honneur des joueurs du Stade Rennais à ceux du FC Nantes, Genesio a botté en touche : « Je ne sais pas… Je n’en ai pas entendu parler », a-il répondu en souriant devant la presse. La surprise sera donc totale.

Nantes - #Rennes : remis de sa blessure au doigt, Alfred Gomis sera titulaire mercredi sauf pépin d’ici là, Dogan Alemdar remplaçant.

C’est ce qui a été annoncé aux joueurs concernés ces dernières heures. #FCNSRFC @leparisiensport — Benjamin Quarez (@B_Quarez) May 9, 2022

Pour résumer Interrogé en conférence de presse pour savoir qui serait le gardien aligné au Stade Rennais mercredi à la Beaujoire contre le FC Nantes en match décalé de la 36e journée de Ligue 1 (21h), Bruno Genesio a été énigmatique. On en sait plus aujourd’hui.

Bastien Aubert

Rédacteur