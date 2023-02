FC Nantes - Stade Rennais : Genesio en danger ?

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Ce sera le derby des déçus entre Nantes et Rennes cet après-midi à la Beaujoire. Les deux rivaux se sont faits sortir jeudi de l'Europa League et cela a sans doute laissé des traces. Peut-être plus chez les Rouge et Noir car la marche était trop haute pour les Canaris face à la Juventus (1-1 ; 0-3). Le SRFC, lui, était opposé à Shakhtar Donetsk prenable et qui ne pouvait pas jouer chez lui. Il s'est pourtant qualifié via la séance des tirs au but (1-2 ; 2-1, 4 t.a.b. à 5), devant un Roazhon Park meurtri.

Du reste, cette sortie de route européenne, conjuguée à celle en Coupe de France face à Marseille (0-1) et à la 6e place actuelle, pourrait coûter cher à Bruno Genesio. L'Equipe du jour explique en effet qu'une absent de compétition européenne la saison prochaine pourrait occasionner une rupture : "Pour un club qui a beaucoup investi pour aller un cran au-dessus, la progression n'est pas évidente. Rennes a besoin de finir européen par le biais du championnat car une saison sans Europe marquerait une rupture". Et quand on parle de rupture en football, ça concerne bien souvent l'entraîneur. Deux ans après son arrivée, Bruno Genesio pourrait donc déjà quitter le navire breton !