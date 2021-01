FC Nantes – Stade Rennais : Julien Stéphan renvoie l'ascenseur à Domenech

Le Stade Rennais débutera son année 2021 par un déplacement à la Beaujoire mercredi pourv le premier match de Raymond Domenech à la tête du FC Nantes. Un rendez-vous pour lequel Julien Stéphan s'attend à retrouver des Canaris « difficiles à manoeuvrer et ultra-motivés ». Alfred Gomis, Daniele Rugani, Faitout Maoussa, Romain Del Castillo et Georginio Rutter, blessés avant la trêve, étaient tous présents à l'entraînement des Rennais, ce matin.

Il l'a remercié de son soutien

Autant de bonnes nouvelles pour Stéphan, qui a eu ces mots à l'endroit de Domenech : « Il a une longue et riche carrière d'entraîneur avec différents postes occupés, des postes à très haute responsabilité et une longévité assez importante. J'avais eu un message de sa part il y a un mois, très gentil, dans la période où c'était un peu plus difficile, un message de soutien. » Manifestement, le coach rennais avait apprécié. Des propos qui font suite aux éloges de Domenech sur lui, quelques instants plus tôt, en conférence de presse. « Julien Stéphan ? Je l’ai vu quand il avait dix ans ! Je suis content de le voir grandir. Il faut souligner ces jeunes entraîneurs qui font du bon boulot. Je suis très content pour eux. Rennes, c'est très cohérent. Son équipe est compacte, ça va vite. Ses schémas sont travaillés, il n’y a pas d’inspiration », avait lâché le nouvel entraîneur nantais.