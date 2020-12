FC Nantes, Stade Rennais : Julien Stéphan souffre d'un mal qui a plombé Gourcuff

S'il y a une bonne nouvelle dans la soirée catastrophique du Stade Rennais en Ligue des champions, c'est que le club breton va voir son calendrier s'alléger très bientôt. Avec plus aucune compétition européenne à disputer, Julien Stéphan va pouvoir gérer son effectif de manière bien différente.

En effet, le journal 20Minutes a relevé que Julien Stéphan a aligné contre Krasnodar sa 19e composition d'équipe différente d'affilée, ce qui concerne donc les 17 matchs disputés par le club breton cette saison !

Les changements incessants à Rennes, Gourcuff connaît

Une tendance qui complique forcément la recherche d'automatismes et qui rappelle le souvenir d'un certain... Christian Gourcuff. Aujourd'hui au FC Nantes, Gourcuff était arrivé à Rennes en 2016 au cœur d'une série record incroyable déjà entamée par le duo Montanier – Courbis. Le coach breton avait prolongé le record jusqu'à 66 rencontres consécutives en alignant des compositions d'équipe différentes ! Forcément difficile de trouver un équilibre avec une telle instabilité.

?¬レᆱ️ Julien Stéphan reste sur 18 compos de départ inédites lors des derniers matchs officiels du Stade Rennais (16 cette saison). Le record dans ce domaine date d'avril 2015 à décembre 2016 (Montanier, Courbis et Gourcuff) avec 66 compos inédites de suite. https://t.co/Dzf8uxjSkh pic.twitter.com/N08OWxc3cv — ROUGEmémoire ?¬レᆱ SRFC (@ROUGEmemoire) December 1, 2020

Julien Stéphan, qui n'aura bientôt plus de matchs en semaine, va donc peut-être travailler un peu plus sur un onze type. Avec un autre problème qui se dessine. Sans Coupe d'Europe et peut-être sans Coupe de France, gérer un effectif taillé pour l'Europe ne sera pas chose aisée au quotidien...