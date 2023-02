FC Nantes – Stade Rennais : le derby sans la manière, Genesio s'en contente

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Sur la victoire dans le derby

« On s'en contente bien. Elle clôture une semaine à trois victoires dont une qui malheureusement n'a pas suffit. Ce n'est certainement pas le plus beau match qu'on a fait à l'extérieur cette saison mais il faut savoir montrer parfois d'autres vertues que le beau jeu comme on l'a fait cette après-midi. Bravo aux joueurs d'avoir fait ce qu'ils ont fait pendant 90 minutes après les 130 minutes et la grosse déception de jeudi... Ce soir, on a le réussite, des choses qui ont tourné en notre faveur (…)

C'était important de réagir, de montrer du caractère. C'est ce qu'a fait mon équipe et je suis très content du comportement de mes joueurs. On ne prend pas de buts. C'est aussi valorisant. C'est une victoire qui doit nous faire énormément de bien au niveau mental (…) C'est dans ces moments-là qu'on évalue la capacité de réaction d'une équipe. On n'était dans un endroit qui n'était pas facile, dans un derby face à une équipe qui prend très peu de buts. Bravo à mes joueurs. Ils ont montré qu'ils étaient capables de faire front tous ensembles. On est très heureux de prendre les trois points. »

Sur la 5ème place reprise à Lille

« Reprendre la 5e place, c'est bien. Mais ce n'est pas le plus important ! Le plus important, c'est d'avancer en terme de points, de rester caler derrière les équipes devant nous et d'accumuler un peu de confiance. »

Sur sa présence devant le Kop à célébrer le derby

« J'ai voulu le faire parce que c'est un derby. Je connais l'importance des derbys dans une saison même si on ne marque que trois points. Je sais combien c'est important pour les Rennais. C'est la raison pour laquelle je suis allé les voir. Je voulais les remercier d'être venus en nombre. Dans ces moments-là, il faut être avec son équipe. »

Sur le buteur Jérémy Doku

« Il est en forme. On a beaucoup hésité car il avait joué 130 minutes jeudi. Mais un ancien entraîneur que je connaissais bien et qui n'est plus là aujourd'hui me disait toujours qu'il fallait faire enchaîner les joueurs qui étaient en réussite... Même quand ils sont un peu fatigués. Jérémy Doku a fait ce qu'il devait faire et il a fait mal à la défense nantaise sur le début de match. Sur le but, il est passé devant son défenseur et a anticipé la réussite. Il est dans la continuité des derniers matchs. »

Sur l'absence de Belocian

« « Jeanu » a eu des émotions très fortes jeudi et j'ai voulu le protéger. Cela ne change en rien l'analyse que j'ai fait de ses performances avec nous. Il a été très bon et je lui ai dit (...) Ce soir, la charnière a été très bonne avec Warmed (Omari) et Arthur (Theate). »