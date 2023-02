FC Nantes : le Stade Rennais assume un gros coup de vice face aux Canaris

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : une piste aux Pays-bas, une autre en Turquie

Ce n’est pas cette année que le FC Nantes remportera son derby contre le Stade Rennais à la Beaujoire. Déjà battus par la Juventus Turin dans leur antre jeudi en Ligue Europa (0-3), les Canaris ont rechuté hier face au rival honni sur un but de Jérémy Doku (0-1). « On avait la tête dans les chaussettes jeudi, mais il y avait un derby à jouer, relève Benjamin Bourigeaud dans L’Équipe. À la causerie, c’était soit on s’enfonce, soit on relève la tête en restant solidaires, et c’était surtout l’engagement et les duels qui étaient importants. »

Les Rennais ont joué sale...

Surtout, le Stade Rennais a su jouer contre nature et jouer de vices pour s’imposer à Nantes, à l’image de cette faute de Warmed Omari sur Mostafa Mohamed côté droit lui valant un avertissement (82e).

« Il a fait ce qu’il avait à faire, remarque Arthur Theate. Quand on voit jeudi les Ukrainiens qui font les fautes de cette manière, à un moment donné, il faut que nous, on les fasse aussi. » « Ce n’était pas notre plus beau match de la saison, mais il faut savoir montrer parfois d’autres vertus et j’aime aussi la solidarité et la combativité, importantes notamment à l’extérieur, appuie Bruno Genesio. Celle-ci, elle fait énormément de bien au niveau mental. »

