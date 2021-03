Stade Rennais : Genesio a apporté un ingrédient phare qui manquait à Stéphan

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Julien Stéphan dehors, Bruno Génésio est déjà adoubé ! Cette après-midi, le Stade Rennais a mis fin à une mauvaise spirale en s'imposant face au RC Strasbourg. En conférence de presse, Flavien Tait a évoqué l'apport du nouveau coach dans le jeu breton.

Et pour lui, aucune hésitation, Génésio a déjà transformé le jeu offensif du SRFC : "(L'apport du nouvel entraîneur Bruno Genesio ?) La verticalité ! Il nous demande plus de verticalité, de prendre des risques, de tenter plus de choses. Même si on loupe on recommence. Aujourd'hui, dans le secteur offensif, on a montré des bonnes combinaisons entre nous. On a encore eu de la maladresse dans le dernier geste, mais je reste persuadé que si on continue à insister, on va marquer plus." Julien Stéphan devrait apprécier...