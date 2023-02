Genesio n'est pas un Bisounours, Digard demande du temps pour Moffi, deux retours confirmés chez les Merlus

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Stade Rennais : Genesio répond aux critiques Critiqué pour son discours jugé trop positif après la défaite à Donetsk en Ligue Europa, Bruno Genesio s'est expliqué hier en conférence de presse. « Il y a un discours "positif" sur ce qu'on analyse de bien mais ça ne veut pas dire qu'on ne pointe pas ce qui ne va pas. Évidemment qu'encaisser deux buts comme ceux que l'on a encaissés en Coupe d'Europe, ce n'est pas acceptable. Les joueurs le savent. Je ne suis pas un bisounours, je ne suis pas devenu complètement fou. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qu'on doit régler et qui ne sont pas admissibles à ce niveau-là. Mais je dis aussi que dans ce match, il y a eu des choses qui me donnent beaucoup d'espoir ». Et l'entraîneur d'ajouter... « Quand on est dans une situation difficile, on ne guérit pas du jour au lendemain, il y a des étapes. Mais je ne changerai pas ma façon de jouer. Si vous voulez voir une autre équipe jouer, il faudra changer d'entraîneur. Moi je continuerai dans le projet que j'ai mené depuis que je suis arrivé ici ». Moffi, des débuts vraiment compliqués à l'OGC Nice Auteur d'une première partie de saison canon avec Lorient, Terem Moffi connaît une aventure bien différente depuis son arrivée à Nice, lors du mercato hivernal. Le Nigérian est encore resté muet contre Reims (0-0), avec une nouvelle prestation décevante à la clé. Inquiétant... « On va continuer à travailler, a expliqué Didier Digard. Il est arrivé et on a rapidement enchaîné sur des matchs. Je pense qu'on a dix séances communes avec Terem. Ça fait très peu. Il faut créer des automatismes. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes de la part du public parce que c'est le plus gros transfert de l'histoire du club. Le staff est très heureux de ce qu'il fait parce que ça demande du temps. Il a un état d'esprit irréprochable, il est travailleur et au service de l'équipe. C'est positif même si je me doute bien que tout le monde veut voir des buts. Avec ce qu'il nous montre, je suis très confiant. » FC Lorient : Abergel et Le Bris dans le groupe pour Ajaccio Comme attendu, Laurent Abergel et Théo Le Bris, de retour à l’entraînement, figurent dans le groupe du FC Lorient pour la réception d’Ajaccio, dimanche (15 h). Voici le groupe du @FCLorient pour la rencontre de demain face à l’@ACAjaccio. pic.twitter.com/CiiDyr6i0k — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) February 18, 2023

RC Strasbourg : Antonetti satisfait de sa première

Hier soir, le RC Strasbourg a dominé Angers (2-1) à la Meinau. Cette première victorieuse a satisfait Frédéric Antonetti, qui a déclaré : « On a fait une très bonne première mi-temps dans l'investissement, dans l'engagement, justement récompensée par deux buts. Ensuite, un match de Ligue 1 est toujours difficile à gagner. Angers est revenu avec d'autres intentions, une autre façon de jouer. On n'a pas su assez récupérer le ballon et contre-attaquer. On n'était pas trop en danger mais on a trop subi, on ne maîtrisait plus. Ce qu'on a fait pendant 45 minutes, il faudra le faire pendant 90. On peut avoir des temps faibles mais ils ont duré trop longtemps. On a été trop passifs. À 2-0, on gérait trop, on s'est trompés d'attitude et de comportement. On a laissé beaucoup d'énergie en première mi-temps. À 2-1, la confiance a été entamée et on a beaucoup reculé. Mais j'ai vu de bonnes choses sur lesquelles on peut se reposer. Après, il faut s'améliorer dans le jeu, c'est évident. On a perdu trop de ballons en seconde période mais ça va revenir avec la confiance. Il y a encore du chemin, encore du travail. Il faut soigner les têtes et il faut qu'on retrouve un groupe complet. L'équipe a largement les moyens de se maintenir. Il faut faire attention à certains détails et retrouver un groupe en bonne santé ». A signaler que Morgan Sanson est sorti à la 67e minute après une alerte à l'ischio.

MHSC : Lecomte cartonne les dirigeants monégasques

L'Equipe publie ce dimanche une interview de Benjamin Lecomte, dans laquelle le gardien montpelliérain évoque sa frustration concernant son passage à Monaco (2019-23). Les dirigeants de l'ASM ont dû avoir les oreilles qui sifflaient... "Si j'avais quitté Montpellier pour rejoindre Monaco, c'était pour atteindre mon rêve de gosse qui est de jouer la Ligue des champions. Mais je suis tombé sur des gens qui se sont retrouvés décisionnaires de ma carrière... J'étais extrêmement fier de porter ces couleurs, c'est un club à part. J'y étais très bien, les infrastructures sont géniales et le cadre de vie parfait. Quand j'ai signé, je partais dans l'idée de finir ma carrière là-bas. Après, il y a eu le côté humain... Ce qui me déçoit dans le football, c'est la façon de faire des gens. Moi, j'aime l'honnêteté. Je ne regrette rien mais la frustration d'être parti de Monaco, bien sûr que je l'ai. C'est rageant."

