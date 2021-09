Girondins - Stade Rennais (1-1) : Genesio et les regrets, Petkovic et le miracle

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Voici les réactions des deux entraîneurs au terme du match nul (1-1) entre les Girondins de Bordeaux et le Stade Rennais.

Bruno Genesio : "Quand on fait un match comme ça à l'extérieur, en tirant 21 fois au but, en se créant une dizaine d'occasions, repartir avec un seul point, c'est une grande déception. Costil a permis à son équipe de rester dans le match, il a fait plusieurs arrêts de grande classe mais il y a aussi des actions où on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour être plus efficace. Dans le jeu, on a quasiment jamais été pris en défaut. On l'est sur un coup de pied arrêté où on est malheureux, mais ce n'est pas là que cela se joue."

Vladimir Petkovic : "Un miracle ? Sur la première période, oui, sur la deuxième non car on a plus d'initiatives que notre adversaire, on a gagné 20 mètres sur le jeu. On était plus présents, plus pro-actifs. C'est difficile d'expliquer notre prestation. Comptablement, cette semaine est positive. On a tenu le coup, on a eu un peu de chance que l'on a provoquée. Après ces deux matches à l'extérieur, je suis optimiste. Maintenant j'attends de stabiliser l'équipe quand j'aurais tout l'effectif."