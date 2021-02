Stade Rennais : Holveck bouge son vestiaire avec le RC Lens dans le viseur

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Sur le podium la saison passée, le Stade Rennais vit une saison en deçà de ses attentes. Avec la défaite à Montpellier, les Bretons ont enchaîné un cinquième match sans victoire (2 nuls, 3 défaites).

Auprès de l’Équipe, Nicolas Holveck a fait passer un message à ses troupes : « J'ai vu cette envie à la fin du match, et je suis très confiant pour le match de vendredi (n.d.l.r : réception de Nice) après ce que j'ai vu, tout en étant conscient de la situation. Il ne faut pas se cacher les yeux, sinon la chute va continuer, mais on est en capacité d'enrayer ce cycle, le deuxième compliqué cette saison. Une saison de C1, on sait que ce n'est jamais facile à digérer, les joueurs ont été déçus que l'aventure européenne ne se poursuive pas, même en Ligue Europa, l'élimination en Coupe de France à Angers a fait du mal aussi psychologiquement, à nous de trouver les leviers particuliers dans cette saison très particulière. »

Malgré le revers dans l’Hérault, le boss du Stade Rennais a vu du mieux par rapport à la défaite concédée face à l’ASSE, à Rhoazon Park : « Ce n'est pas la même physionomie que face à Saint-Étienne (0-2, dimanche dernier). Il y avait déjà eu beaucoup de signes de prise de conscience dans la semaine, avec des séances complètement différentes, comme avant le match, à l'échauffement et dans le vestiaire, et d'ailleurs ça s'est traduit dans le premier quart d'heure. Malheureusement, comme trop souvent dernièrement, sur le premier ballon dans la surface, on prend un but. »

À la fin de son propos, il a donné l’objectif de la fin de saison à ses ouailles. Avec l'ambition de vite reprendre la cinquième place que le RC Lens leur a chipé : « Il faut être lucide, le cycle est très mauvais, maintenant il y a des motifs d'espoir, les joueurs n'ont pas abandonné et la preuve, on revient à 2-1 (…). On sait bien qu'après un cycle comme ça, c'est un miracle d'être à la lutte, et on a un match en retard. On a toujours notre destin en mains, je suis convaincu que l'équipe va inverser ce cycle, en tout cas on va leur donner toute l'énergie possible pour le renverser, pour finir à cette cinquième place qui est l'objectif, on doit finir cinquième et je suis convaincu qu'on va finir cinquième. »