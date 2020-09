Stade Rennais : Julien Stéphan loue la mentalité de son équipe après le succès face aux Crocos

Pas génial dans le jeu, le Stade Rennais s'est dépêtré de Nîmes (4-2), ce dimanche après-midi, grâce à une belle efficacité à l'image de Serhou Guirassy, auteur d'un doublé. Avec ce succès, les Bretons se positionnent en tête de la Ligue 1 au terme de la 3e journée.

À la fin de la rencontre, Julien Stéphan est revenu sur la performance de ses ouailles. "C'est un match où l'on s'est rendu coup pour coup avec des occasions de but de part et d'autre. Nîmes nous a mis souvent sous pression, mais aujourd'hui on a été efficaces. On a affiché du caractère, mais on a été aussi moins dans la maîtrise que dans nos matches précédents. Mettre quatre buts ici, c'est une excellente performance. C'est dur de gagner ici, peu de clubs gagneront ici."

Le jeune coach du SRFC a vraiment apprécié le caractère démontré par son groupe. "Je suis fier du caractère affiché, cela va nous permettre de bien voyager cette année, même si on n'a pas été aussi consistant que lors des deux premiers matches, mais on a montré du caractère. Aujourd'hui, on a augmenté notre taux d'efficacité. C'est bien, il fallait faire cela pour emporter ce match à Nîmes qui nous a mis une grosse pression, mais on n'a pas non plus été très efficaces : il y a de grosses occasions que l'on n'a pas réussi à concrétiser."