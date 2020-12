Krasnodar – Stade Rennais (1-0) : Ménès découpe les Bretons et n'épargne pas Camavinga

C'est un apprentissage douloureux de la Ligue des champions que le Stade Rennais a subi. D'ores et déjà dernier de son groupe après sa défaite contre Krasnodar ce mercredi (0-1), le club breton a vu son aventure européenne tourner court.

Pierre Ménès, sur son blog, n'a pas eu de pitié pour les Bretons, estimant que le club de Julien Stéphan a été « auteur d’un match pathétique à Krasnodar, qui me semblait pourtant être une équipe parfaitement à sa portée ». Pointant l'inexpérience du duo offensif Hunou – Doku, Pierre Ménès ne se montre pas beaucoup plus tendre avec Eduargo Camavinga qu'il estime être « dans le trou ».

Un but anormal selon Ménès

Enfin, le consultant digère mal le but encaissé et les lacunes affichées par Damien Da Silva sur l'action. « Sur le seul but du match, Berg qui à 34 ans prend de vitesse Da Silva, ce n’est pas normal. La très mauvaise passe de Rennes se poursuit avec cette élimination de toute compétition européenne qui va au moins permettre aux Bretons de se reconcentrer sur le championnat », conclut le consultant.